Tamás Menczer, der Kommunikationsdirektor der regierenden Fidesz-Christdemokraten, sagte, es bestehe „eine gute Chance“, dass der Schritt, den Transit von bedeutenden Mengen russischen Rohöls nach Ungarn und in die Slowakei zu stoppen, der Ukraine von Brüssel „oder sogar [der Präsidentin der Europäischen Kommission] Ursula von der Leyen selbst“ empfohlen worden sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Menczer erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió und dem Nachrichtensender M1, dass die Ukraine durch die Einstellung der Rohöllieferungen die Energiesicherheit Ungarns und der Slowakei gefährde, was einen Verstoß gegen das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union darstelle. Er sagte, „die Europäische Kommission solle im Interesse des Schutzes der betroffenen Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen und die Umsetzung des Abkommens sicherstellen, doch es geschehe nichts“. „Wir müssen mit zunehmender Entschlossenheit sagen, was wir zu Beginn gesagt haben, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es Brüssel oder [EU-Kommissionspräsidentin] Ursula von der Leyen selbst war, die der Ukraine empfohlen hat, die Öllieferungen zu unterbrechen“, sagte Menczer. Er sagte, Ungarn werde alle möglichen Mittel einsetzen, um sich zu schützen, „aber es würde nicht schaden, wenn die Kommission einmal im Einklang mit den Vorschriften und dem gesunden Menschenverstand handeln würde, aber es sieht so aus, als könnten wir uns darauf nicht verlassen“. Menczer sagte, es gebe sowohl rechtliche als auch technische Möglichkeiten, die Situation zu lösen. Er betonte, dass Ungarn die Ukraine nicht „zurückerpressen“ wolle, da ein erheblicher Teil der von der Ukraine verbrauchten Energie über Ungarn in das Land geliefert werde. Auf die Frage nach der Geldstrafe, die der Europäische Gerichtshof Ungarn auferlegt hat, weil es sich weigert, mehrere EU-Migrationsvorschriften umzusetzen, sagte Menczer, der Zeitpunkt der Geldstrafe sei nicht zufällig, und fügte hinzu, Ungarns Engagement für den Frieden könne einer der Gründe dafür sein.