Industrieproduktion in Ungarn im März um 3,6 Prozent gestiegen

Die Industrieproduktion in Ungarn ist im März um 3,6 % auf Jahresbasis gestiegen, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag in einer ersten Auswertung der Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage stieg die Produktion um 4,2 %, so das KSH. Im Zeitraum Januar-März stieg die Industrieproduktion um 5,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Vergleich zum Vormonat sank die Produktion saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,1 %. KSH sagte, dass die Produktion des Automobilsektors im März „deutlich“ zurückgegangen sei. Die Produktion der beiden anderen großen Segmente des verarbeitenden Gewerbes – Computer, Elektronik und optische Geräte sowie Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren – stieg über das Gesamtwachstum hinaus, fügte es hinzu.

Gergely Suppan, Chefanalyst der Magyar Bankholding, sagte, das Produktionswachstum habe im März „alle Erwartungen übertroffen“. Er sagte, dass Unterbrechungen der Versorgungskette weiterhin ein „erhebliches Risiko“ darstellen, nicht nur für den Automobilsektor, sondern auch für Unternehmen, die Aluminium oder Kunstdünger herstellen. Die Analysten der Magyar Bankholding rechnen für das Gesamtjahr mit einem Wachstum der Industrieproduktion von 5-6 % in einem Umfeld „ausgeprägter Unsicherheit“, das durch Basiseffekte und neue Kapazitäten gestützt werde, fügte er hinzu. Der leitende Analyst der ING Bank, Péter Virovácz, bezeichnete die Verlangsamung als „kaum eine Überraschung“, da die Automobilindustrie nach Ausbruch des Krieges eine Reihe von Produktionskürzungen vorgenommen habe, da die Unternehmen mit einem Mangel an Teilen konfrontiert waren.