Ungarn: Baugenehmigungen für Eigenheime im ersten Quartal um 15 Prozent gestiegen

Die Zahl der in Ungarn erteilten Baugenehmigungen für Eigenheime ist im ersten Quartal um 15,2 % auf 8.001 gestiegen, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Genehmigungen für Häuser in derstieg um 174,4 % auf 2.077, während die Zahl der Genehmigungen für Häuser in Komitatssitzen und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern um 27,5 % auf 1.248 sank und die Zahl der Genehmigungen in kleineren Städten um 2,2 % auf 2.579 zurückging.

Dániel Molnár, Analyst beim Wirtschaftsforschungsinstitut Századvég, sagte, die Stimmung im Wohnungsbau sei nach wie vor gut, was sich in der hohen Zahl der erteilten Baugenehmigungen widerspiegele. Er wies jedoch darauf hin, dass die Erzeugerpreise im Bausektor steigen, was den Hausbau teurer macht, und dass der Arbeitskräftemangel eine ständige Herausforderung für den Sektor darstellt. Gergely Suppan, Chefanalyst der Magyar Bankholding, sagte, dass seit 2016 fast 202.000 Baugenehmigungen erteilt wurden, aber nur knapp 116.000 Häuser fertiggestellt wurden, was einen Rückstand von 86.000 bedeutet und auf ernsthafte Verzögerungen hinweist. Er sagte, der Wohnungsbau bleibe weiterhin hinter dem Vorkrisenniveau, den internationalen Raten und der für die Erneuerung des inländischen Wohnungsbestands erforderlichen Rate zurück.