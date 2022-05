Ministerium: Regierung wird entlassene Tungsram-Mitarbeiter unterstützen

Die Regierung stellt Mittel für die Umschulung und Wiederbeschäftigung von Tungsram-Beschäftigten bereit, die entlassen wurden, weil das Unternehmen die Herstellung traditioneller Beleuchtungsprodukte einstellt, teilte das Ministerium für Innovation und Technologie am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tungsram teilte im April mit, dass etwa 1.600 Arbeitnehmer entlassen werden, da das Unternehmen die Produktion seiner Markenprodukte bis Ende des Jahres einstellt. Die Entlassungen werden die Beschäftigten inundin Ostungarn sowie inundin Südwestungarn betreffen, so das Unternehmen.

Die Regierung wird die Arbeitssuche der Beschäftigten während der Kündigungsfrist mit direkten Subventionen und Schulungen unterstützen, so das Ministerium in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur MTI vom Mittwoch.