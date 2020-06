Technologie-Upgrades von KMU werden mit 100 Milliarden Forint gefördert

Die Regierung hat beschlossen, die ursprüngliche Obergrenze des „Ungarischen High-Tech und Grün“-Programms, das Technologie-Upgrades von KMU unterstützt, auf 100 Milliarden Forint (289,9 Mio. EUR) zu verdoppeln, da Anträge für mehr als das Doppelte der 50 Milliarden Forint eingegangen sind, sagte Finanzminister Mihály Varga nach der Sitzung des Wirtschaftskabinetts. Mehr als 4.500 Unternehmen haben Anträge für insgesamt 105 Milliarden Forint gestellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Mitte Mai schrieb die Regierung als Teil eines umfassenderen Plans zum Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie insgesamt rund 52 Milliarden Forint an Geldern aus EU-Programmen aus, die für wirtschaftliche Entwicklungen vorgesehen sind. Das Zuschussgeld kann bis zu 70% der effizienzsteigernden Investitionskosten von Kleinstunternehmen und KMUs decken, die sich verpflichten, mindestens 90% ihrer Mitarbeiter auf der Lohn- und Gehaltsliste zu behalten.

Die Mittel im Rahmen des Programms stehen KMU in Budapest und im Komitat Pest – wo das Pro-Kopf-BIP fast anderthalbmal so hoch ist wie der EU-Durchschnitt – sowie im übrigen Land zur Verfügung. Die Antragssummen sind an die Zahl der Beschäftigten gebunden und belaufen sich bei Unternehmen mit 1-9 Beschäftigten auf 1,5 Millionen Forint pro Beschäftigten, bei Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten auf 1 Million Forint pro Beschäftigten und bei Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten auf 500.000 Forint pro Beschäftigten.