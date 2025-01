Regierung will Wiedereinstellung von Arbeitnehmern mit 1,5 Milliarden Forint unterstützen

Die Regierung startet ein neues Programm in Höhe von 1,5 Milliarden Forint, um KMU bei der Wiedereinstellung von Arbeitnehmern zu unterstützen, die in anderen Unternehmen entlassen wurden, sagte Sándor Czomba, Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Programm „Von der Arbeit zur Arbeit“ richtet sich an Kleinst-, Klein- und mittelständische Unternehmen, die sich verpflichten, ihre Mitarbeiterzahl zu erhöhen, indem sie eine Gruppe von 5 bis 20 Mitarbeitern übernehmen, die von demselben Arbeitgeber entlassen wurden, und die eingestellten Mitarbeiter acht Monate lang zu beschäftigen. Zielgruppe des Programms sind Arbeitnehmer im Alter von 15 bis 64 Jahren, die in den letzten drei Monaten vor der Antragstellung ihren Arbeitsplatz bei demselben Arbeitgeber verloren haben. Die antragstellenden Unternehmen können etwas mehr als 54 Mio. Forint an Fördermitteln erhalten, jedoch nicht mehr als 339.000 Forint pro Monat und Arbeitnehmer für Vollzeitbeschäftigte. Anträge können bis zum 31. Juli 2025 gestellt werden.