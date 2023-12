Regierung stellt mehr Mittel für die Modernisierung von Zulieferern der Lebensmittelindustrie bereit

Die Regierung hat beschlossen, die Mittel für ein Programm zur Unterstützung der Modernisierung von Zulieferern der Lebensmittelindustrie von 6 Mrd. Forint auf 33 Mrd. Forint (86,3 Mio. Euro) zu erhöhen, teilte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Interesse an dem Programm, das im September angekündigt wurde, sei „enorm“, so das Ministerium. Mit der höheren Zuweisung werden Investitionen im Wert von über 45 Mrd. Forint in 78 Unternehmen unterstützt, fügte es hinzu. Dazu gehören Investitionen in Produktionslinien, in die Entwicklung erneuerbarer Energien sowie in die Verbesserung von Verpackungen und Lagern. Insgesamt wurden 114 Anträge für die Finanzierung eingereicht. Neun von zehn Antragstellern befanden sich zu 100 % in ungarischem Besitz, und zwei Drittel der Unternehmen hatten weniger als 100 Beschäftigte.

