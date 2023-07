Ungarns Regierung sucht Bündnis und pragmatische Beziehungen zu den US-Demokraten

Die ungarische Regierung „versucht, mit der amtierenden demokratischen Regierung der Vereinigten Staaten als Verbündeter auf pragmatische Weise zusammenzuarbeiten“, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am späten Mittwoch in Washington, DC – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gergely Gulyás fügte jedoch hinzu, dass die ungarischen Bemühungen „nicht immer auf Offenheit gestoßen sind“. In einem Gespräch mit den ungarischen Medien sagte Gergely Gulyás, dass die US-Republikaner „als Freunde Ungarns betrachtet werden könnten, die glauben, dass die erfolgreiche konservative Regierung in Ungarn auch für sie ein gutes Beispiel sein könnte“. Er schlug vor, dass sich die bilateralen Beziehungen im Falle eines „politischen Wechsels“ in den USA unter einer konservativen US-Regierung „sehr verbessern“ könnten. Er fügte jedoch hinzu, dass „der Wille der Amerikaner respektiert werden muss“ und „wer auch immer an der Regierung ist, wir werden versuchen zu kooperieren“.

Gulyás sagte, die konservativen Parteien in Europa „haben vieles von dem aufgegeben, wofür sie jahrzehntelang standen … in diesem Sinne steht uns die Republikanische Partei ideologisch viel näher, sei es in der Geschlechterfrage oder in der Familienpolitik … in diesen Fragen sind wir mit der Republikanischen Partei auf Augenhöhe.“ In Bezug auf den Krieg in der Ukraine sagte Gulyás, die republikanische Mehrheitsmeinung fordere einen baldigen Waffenstillstand und Friedensgespräche.