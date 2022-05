Ungarn ist bereit, sich an den Bemühungen zur Verhinderung einer Nahrungsmittelkrise zu beteiligen

Ungarn ist bereit, sich weiterhin an den internationalen Bemühungen zur Verhinderung einer weltweiten Nahrungsmittelkrise zu beteiligen, die als Folge des Krieges in der Ukraine erwartet wird, sagte Außenminister Péter Szijjártó am späten Donnerstag (Ortszeit) in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie das Ministerium in einer Erklärung mitteilte, sagte Szijjártó in der offenen Debatte des UN-Sicherheitsrates zum Thema „Konflikt und Ernährungssicherheit“, dass der Krieg direkte und indirekte Sicherheitsrisiken für Ungarn als Nachbarland der Ukraine darstelle, zum einen aufgrund der Nähe der Kämpfe, zum anderen aufgrund möglicher weiterer Migrationswellen infolge der Krise. Der bewaffnete Konflikt stelle eine ernsthafte Bedrohung für die weltweite Nahrungsmittelversorgung dar, da sowohl Russland als auch die Ukraine zu den größten Getreideexporteuren der Welt gehörten.

Der Krieg könnte eine besonders schwierige Situation in Regionen herbeiführen, die bereits mit Konflikten und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sind, was zu einer erhöhten Bedrohung durch Terrorismus und weitere Migrationswellen führen könnte, fügte er hinzu. Die internationale Gemeinschaft müsse alle Anstrengungen unternehmen, um eine solche Krise zu verhindern, sagte er. Die fehlenden Nahrungsmittel müssen entweder durch alternative Quellen ersetzt werden oder, falls dies nicht möglich ist, muss die Ukraine bei der Aufrechterhaltung ihrer Exporte unterstützt werden, so Szijjártó. Ungarn hilft den Landwirten in den Unterkarpaten mit Saatgut und stellt zehn Tonnen Mais, fünf Tonnen Kartoffeln und eine halbe Tonne Sonnenblumen zur Verfügung, um die lokale Versorgung und die Exportkapazitäten zu unterstützen, fügte er hinzu.

Nahrungsmittelknappheit führe zu deutlich höheren Preisen, wie der Rekordanstieg des Preisindexes der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) von 21 % im vergangenen Jahr zeige. Es liegt in der Verantwortung der Regierungen, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die keine Verantwortung für den Ausbruch des Krieges tragen, nicht gezwungen werden, den Preis für den Krieg zu zahlen, sagte er. Aus diesem Grund habe Ungarn Preisobergrenzen für verschiedene Grundnahrungsmittel eingeführt. Es sei wichtig, zum Aufbau von Kapazitäten in bedürftigen Ländern beizutragen. Deshalb sei es eine beachtliche Leistung, dass mehr als dreihundert internationale Experten der Lebensmittelindustrie an ungarischen Hochschulen ihren Abschluss gemacht hätten, sagte Szijjártó.