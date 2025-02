Ungarns Position im Westen wird dank der Trump-Regierung gestärkt

Ungarns Position im Westen wird dank der neuen US-Regierung voraussichtlich gestärkt werden, sagte der politische Direktor des Ministerpräsidenten in Washington, DC, nach der Teilnahme an der Conservative Political Action Conference (CPAC) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Orbán sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur MTI, dass der „Rückenwind“ der Trump-Administration bereits greifbare Ergebnisse zeige. Gespräche über eine stärkere bilaterale Zusammenarbeit seien im Gange, sagte er. Die US-Regierung habe auch die Unterstützung liberaler und progressiver Nichtregierungsorganisationen eingestellt, die sich früher in die ungarische Innenpolitik eingemischt hätten. Die neue US-Regierung habe auch andere Prioritäten in Bezug auf den Krieg zwischen der Ukraine und Russland: „Sie sieht den Krieg nicht als strategisch wichtigen Punkt für sich selbst an und will ihn so schnell wie möglich beenden.“ Die Gespräche zwischen Russland und den USA verringerten die Gefahr einer Eskalation, sagte er. „Diejenigen, die zum Frieden aufrufen, aber nicht glauben, dass die Kriegsparteien miteinander kommunizieren sollten, nehmen die Visionen des Friedens nicht wirklich ernst“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass der Friedensprozess wahrscheinlich ein schwieriger sein wird.

Nach seiner Teilnahme an einer Podiumsdiskussion auf der Konferenz traf Orbán mit Vizepräsident J.D. Vance zusammen. Bei diesem Treffen hob er die Bedeutung der institutionellen Beziehungen zwischen den patriotischen Kräften in den USA und Ungarn hervor. „Es ist sehr wichtig, dass es eine gemeinsame Basis gibt, auf der wir aufbauen können … es tut gut zu hören, dass US-Politiker in wichtigen Positionen sehr ähnliche Dinge sagen wie die ungarische Regierung in den letzten 15 Jahren.“