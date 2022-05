Über 11.000 Flüchtlinge kamen am Donnerstag aus der Ukraine nach Ungarn

Nach Angaben des nationalen Polizeipräsidiums kamen am Donnerstag 5.702 Personen direkt aus der Ukraine nach Ungarn und weitere 5.352 Personen aus der Ukraine über Rumänien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Polizei stellte 425 Personen befristete Aufenthaltsgenehmigungen mit einer Gültigkeitsdauer von dreißig Tagen aus, hieß es am Freitag auf der Website der Polizei. Die Inhaber solcher Genehmigungen müssen sich innerhalb von dreißig Tagen an eine örtliche Einwanderungsbehörde in der Nähe ihres Wohnsitzes wenden, um dauerhafte Dokumente zu beantragen, hieß es weiter. Die Budapester Polizei nahm 194 Flüchtlinge, darunter 80 Kinder, auf, die mit dem Zug anreisten, so die Website der städtischen Polizei.