Zalaegerszeg wird Austragungsort der EnduroGP-Weltmeisterschaft

Zalaegerszeg (Westungarn) wird vom 5. bis 7. August 2022 einen Lauf der WPTGlobal FIM EnduroGP-Weltmeisterschaft ausrichten, teilte die Ungarische Agentur für Motorsport und Entwicklung grüner Mobilität (HUMDA) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Die EnduroGP-Weltmeisterschaftsserie kann als eine zweirädrige Version des Rallyesports betrachtet werden, und die Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) unterstützt die Organisation des Rennens in Zalaegerszeg, das nach dem GP in der Slowakei in den Rennkalender aufgenommen wurde“, sagte die HUMDA.

Laut HUMDA ist die Teilnahme an den Veranstaltungen des Wochenendes kostenlos. Zusätzlich zu den beiden Rennen wird es auch ein Verkehrssicherheitsprogramm für Kinder und ein Moto Safety Fahrtechniktraining für Motorradfahrer geben.