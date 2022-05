Orbán: Ungarn und Serbien können sich aufeinander verlassen

Ungarn und Serbien können sich aufeinander verlassen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán bei der Eröffnung der 89. Internationalen Landwirtschaftsmesse in Novi Sad (Újvidék) am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gemeinsam mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić wies Orbán auf der Messe, bei der Ungarn Ehrengast ist, darauf hin, dass sowohl Ungarn als auch Serbien in der Landwirtschaft stark sind und dass die beiden Länder „eine wichtige Nahrungsmittelreserve für Europa“ darstellen. Der Ministerpräsident erklärte, dass die Inflation, die drohende Hungersnot in verschiedenen Teilen der Welt und die bewaffneten Auseinandersetzungen in der Ukraine in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt seien, obwohl beide politischen Führer nach ihren jüngsten Wahlsiegen „unter normalen Umständen eine gewisse unbeschwerte Entspannung verdient hätten“.

Er warnte davor, dass eine Hungersnot eine Migrationswelle auslösen könnte, die frühere Migrationswellen in den Schatten stellt, da die Menschen ihre Heimat nicht nur in der Hoffnung auf ein besseres Leben, sondern zum Überleben nach Europa verlassen. Der Ministerpräsident erinnerte daran, dass der Ausbau der Eisenbahnlinie zwischen Belgrad und Budapest von vielen kritisiert worden sei, dass aber der Wert der Investition nun gestiegen sei, da die Lieferwege durch die Ukraine unsicher geworden seien.