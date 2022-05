Orbán schlägt vor, das jüngste EU-Sanktionspaket von der Tagesordnung der nächsten Ratstagung zu streichen

Ministerpräsident Viktor Orbán hat in einem Schreiben an den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, vorgeschlagen, das jüngste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland auf der Ende des Monats stattfindenden Ratstagung von der Tagesordnung zu streichen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbán erklärte in seinem Schreiben, dass die Sanktionen, sollten sie angenommen werden, sofort zu schwerwiegenden Unterbrechungen der ungarischen Energieversorgung führen und die Energiesicherheitsinteressen des Landes untergraben würden. Orbán sagte, die Sanktionen würden zu einem Anstieg der Kraftstoffpreise um 55-60 % führen, und das zu einer Zeit, in der die Energiepreise bereits ein 40-Jahres-Hoch erreicht haben. Weder die ungarischen Haushalte noch die ungarische Wirtschaft könnten einen solchen Preisschock verkraften, fügte er hinzu.

Ungarn ist immer noch stark von russischen Energieimporten abhängig, obwohl umfangreiche Investitionsprojekte zur Diversifizierung der Energiequellen und -routen des Landes dazu geführt haben, dass der Anteil Russlands an den ungarischen Lieferungen von über 90 % im Jahr 2010 auf 64 % im Jahr 2021 gesunken ist, so Orbán. „Aufgrund unserer geografischen Lage ist der Ausstieg aus der Versorgung Ungarns mit russischem Öl nicht möglich, ohne dass wir unsere Raffineriekapazitäten komplett umstellen müssen, was auch erhöhte und beschleunigte Investitionen in unsere Energieinfrastruktur und eine rasche Umstellung auf umweltfreundliche Technologien erfordert“, sagte Orbán. Gleichzeitig warnte er, dass die Sanktionen die Umleitung nationaler Ressourcen in überflüssige fossile Investitionen erfordern würden, da die meisten dieser Investitionen nicht über den Markt finanziert werden könnten, „während die entsprechende Finanzierung durch die Europäische Union für uns nur auf dem Papier steht“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte, dass es zwar ermutigende Anzeichen von Seiten der Europäischen Kommission gegeben habe, dass der REPowerEU-Plan eine zufriedenstellende Lösung für die Probleme, mit denen die EU konfrontiert ist, bieten würde, „aber der am 18. Mai vorgestellte Plan geht nicht speziell und umfassend auf die ernsthaften Bedenken ein, die wir vorgebracht haben“. Nach der Interpretation der ungarischen Regierung sollte eines der Hauptziele des REPowerEU-Plans darin bestehen, die Abhängigkeit der EU von russischen fossilen Brennstoffen rasch zu verringern. Was die Sicherheit der Ölversorgung betrifft, so umfasst der Plan die Modernisierung der Raffinerien für Erdölprodukte, die Erweiterung der Kapazität der bestehenden Infrastruktur und die Beseitigung bestehender Engpässe, so der Ministerpräsident. Er fügte jedoch hinzu, dass der Plan keinen Finanzrahmen für Binnenstaaten vorsehe. Er enthalte auch keine Leitlinien für die Methodik und den Zeitplan für die Finanzierung des dringenden Investitionsbedarfs im Zusammenhang mit dem Ersatz des russischen Öls, so Orbán.