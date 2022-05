Orbán kündigt Sondersteuern an

Ungarns Regierung wird von Banken, Versicherungen, Einzelhandelsketten, Energieunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und Fluggesellschaften verlangen, dass sie ihre „Extragewinne“ für einen Zeitraum von zwei Jahren in einen Versorgungs- und einen Verteidigungsfonds einzahlen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch in einer Videobotschaft auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbán sagte, die neuen Fonds würden das Programm der Regierung zur Deckelung der Kosten für öffentliche Versorgungsleistungen und Entwicklungsprojekte für das Militär finanzieren. Er fügte hinzu, dass die neuen Maßnahmen für die Jahre 2022 und 2023 gelten würden. Der Ministerpräsident betonte, dass die Regierung sich verpflichtet habe, „Familien, Rentner, Arbeitsplätze und Versorgungsleistungen auch in einer langwierigen Kriegssituation“ zu schützen. Er fügte hinzu, dass der anhaltende Krieg und die Sanktionspolitik der EU, die „keine Besserung“ zeige, zusammen zu „drastischen Preiserhöhungen“ führen würden. Das Programm zur Deckelung der Kosten für Versorgungsleistungen biete den Familien zwar Schutz, dieser Schutz sei aber angesichts der steigenden Energiepreise „immer schwieriger und teurer aufrechtzuerhalten“. Orbán sagte, das Militär müsse unverzüglich verstärkt werden.

In der Zwischenzeit, so Orbán, verdienten Banken und internationale Unternehmen durch höhere Zinsen und Preise übermäßige Gewinne. „Wir bitten und erwarten, dass diejenigen, die in dieser Kriegssituation übermäßige Gewinne machen, den Menschen helfen und zu den Verteidigungsausgaben des Landes beitragen“, sagte er. Orbán sagte, dass die Regierung am Donnerstag detaillierte Zahlen veröffentlichen werde.