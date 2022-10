Orbán: Sanktionspolitik der EU ist „primitiv und katastrophal“

Die Sanktionspolitik der Europäischen Union gegen Russland sei „primitiv in der Ausführung und katastrophal in der Wirkung“, sagte Viktor Orbán bei seinem jüngsten Besuch in Berlin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei einer Podiumsdiskussion sagte der Ministerpräsident, eine „angemessene Sanktionspolitik“ hätte den Anstieg der Energiepreise verhindert und die europäischen Volkswirtschaften stünden nicht vor dem Ruin. Die Sanktionspolitik der EU „ignoriert europäische Werte“ und ruiniert die deutsche und ungarische Wirtschaft, sagte er. Außerdem „verhelfe sie Moskau dazu, in sechs Monaten so viel an Energieeinnahmen zu erzielen, wie früher in einem Jahr“, fügte er hinzu.

Orbán betonte, dass er nicht gegen die Sanktionen an sich sei, sondern gegen die Art und Weise, wie sie umgesetzt würden. Sanktionen sollten „auf intelligente Weise“ verhängt werden, sagte Orbán. Im Falle der EU „verhängt ein Zwerg Sanktionen gegen einen Riesen … und der Zwerg wird dabei untergehen“, sagte er und forderte eine Überprüfung der EU-Sanktionen und eine Reform der Energieversorgung, damit die EU Unabhängigkeit erlangt und nicht „nur den Herren wechselt“, indem sie von der Abhängigkeit von Russland zur Abhängigkeit von den USA übergeht. Dies mag „politisch bequemer sein, weil die Amerikaner im Gegensatz zu den Russen Demokraten sind“, aber „es wäre nicht gut“, weil Europa als Kunde „vier oder fünf Angebote auf dem Tisch haben sollte, aus denen es wählen kann“.