Orbán: Regierung ist mit Aktionsplan zum Schutz der Wirtschaft bereit

Die Regierung ist bereit, einen Aktionsplan zum Schutz der Wirtschaft vorzulegen, um „schlechte Entscheidungen“ aus Brüssel auszugleichen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und fügte hinzu, dass die Maßnahmen nächste Woche vorgestellt werden sollen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán kritisierte die EU für die Einführung von Kosten auf Kraftstoffe und Verpackungen und sagte, die neuen Maßnahmen würden die Inflation anheizen. Er wies darauf hin, dass die EU bestimmte Arten von Steuern aus Umweltgründen kontrollieren könne, und sagte, Ungarn sei gezwungen, die Verbrauchssteuer auf Benzin und Diesel zu erhöhen. Außerdem müssen Verpackungsmaterialien und Flaschen registriert und verfolgt werden, was die Kosten und die Kosten für die Abfallverarbeitung in die Höhe treibt. „Diese Vorschriften sind unnötig, unpraktisch und schlecht getimt“, sagte er. In der nächsten Woche wird Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, in der Regierungssitzung wirtschaftliche Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger als „Gegengewicht zu den schlechten Anweisungen aus Brüssel“ vorstellen.

Zum Thema Inflation sagte er, die Regierung habe sich verpflichtet, die Inflation bis zum Jahresende auf eine einstellige Zahl zu senken. Zusätzlich zu den bereits ergriffenen Maßnahmen seien neue Maßnahmen erforderlich, fügte er hinzu. Orbán bezeichnete den Haushalt als „stabilen Punkt“ in einem unvorhersehbaren Umfeld und fügte hinzu, dass man in Kriegszeiten einen „Verteidigungshaushalt“ brauche, der die Unterstützung für Familien und Rentner, die Subventionen für Versorgungsleistungen und die Arbeitsplätze schütze und gleichzeitig die Sicherheit des Landes garantiere. Er forderte die Ungarn außerdem auf, ihre Ersparnisse in Staatsanleihen anzulegen. „In Kriegszeiten helfen die Menschen, die ihre Ersparnisse in Staatsanleihen und Schatzanweisungen anlegen, dem Land. Außerdem bekämen sie einen höheren Zinssatz, als wenn sie ihr Geld bei der Bank anlegen würden, sagte er. Zusätzlich zu den hohen Zinsen auf Staatsanleihen werden die Ersparnisse der Banken als vorübergehende Maßnahme besteuert, solange der Krieg dauert, sagte er.