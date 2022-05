Ungarn: Sondersteuern sollen rund 800 Milliarden Forint einbringen

Die ungarische Regierung wird in den nächsten zwei Jahren rund 800 Milliarden Forint (2,06 Mrd. EUR) durch neue Sondersteuern für Banken, Versicherer, Einzelhandelsketten, Energieunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und Fluggesellschaften einnehmen, so der Minister für wirtschaftliche Entwicklung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Márton Nagy erklärte auf einer Pressekonferenz, dass es angesichts der drohenden erneuten Wirtschaftskrise entscheidend sei, eine widerstandsfähige Wirtschaft aufzubauen und den Haushalt und die Staatsverschuldung fest im Griff zu haben. Die Regierung richtet einen Versorgungssicherheitsfonds und einen Verteidigungsfonds ein, deren Finanzierung aufgrund der steigenden Energiepreise und des Krieges in der Ukraine teuer sein wird, sagte er.

Die Regierung will jährlich 300 Milliarden Forint aus dem Bankensektor einnehmen, davon 50 Milliarden durch die Ausweitung der Transaktionssteuer, sagte Nagy. Insgesamt 50 Milliarden Forint werden von Versicherern und 300 Milliarden Forint von Unternehmen des Energiesektors erhoben, wobei ein großer Teil davon von der ungarischen Öl- und Gasgesellschaft MOL erhoben werden soll, sagte der Minister. Die Regierung wird 60 Milliarden Forint von Einzelhändlern, 40 Milliarden Forint von Telekommunikationsunternehmen, 30 Milliarden Forint von Fluggesellschaften und 20 Milliarden Forint von Unternehmen des pharmazeutischen Sektors (ohne kleine Apotheken) eintreiben, fügte er hinzu. Die Regierung wird auch die Werbesteuer ab 2023 wieder einführen, was 15 Milliarden Forint an Haushaltseinnahmen bringen wird, sagte Nagy.