Die ungarische Regierung hat zwischen 2010 und 2025 rund 15 Billionen Forint (39,5 Milliarden Euro) von multinationalen Unternehmen durch Sondersteuern, Sonderabgaben und Pflichtbeiträge gesichert, teilte der politische Direktor des Ministerpräsidenten am Sonntag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Orbán erklärte in den sozialen Medien, dass diese Mittel, die von Banken, Energieunternehmen, Einzelhandelsketten, Telekommunikationsunternehmen und Pharmaunternehmen erhoben wurden, zum Schutz von Haushalten und inländischen Unternehmen verwendet wurden. Orbán sagte, die grundlegende Kluft zwischen der Wirtschaftspolitik der „patriotischen Seite” und der Linken bestehe in der Verteilung der öffentlichen Lasten und der Frage, ob die Kosten wirtschaftlicher Schocks von ungarischen Familien oder von hochprofitablen globalen Konzernen getragen werden sollten.

Seit 2010 habe die Regierung gezielte Steuern eingeführt – darunter jährliche Bankenabgaben, Transaktionsgebühren und Sondersteuern auf übermäßige Gewinne in den Bereichen Energie, Einzelhandel und Telekommunikation –, um Subventionen für Versorgungsleistungen, Obergrenzen für Kraftstoffpreise, die 13. und 14. Monatsrente, die Entwicklung des ländlichen Raums und Wohnungsbauprogramme zu finanzieren, sagte er.

Im Pharmasektor hätten Sonderabgaben und Preiskontrollen die Bezahlbarkeit sichergestellt und gleichzeitig die Staatseinnahmen erhöht, so der politische Direktor. „Zwischen 2010 und 2025 haben wir 14,956 Billionen Forint von diesen Unternehmen eingenommen, wobei allein für dieses Jahr weitere 1,922 Billionen Forint geplant sind”, sagte er und fügte hinzu, dass diese Unternehmen trotz der Abgaben weiterhin profitabel seien. Er sagte, wenn die „Tisza-Brüssel-Großkapital-Koalition“ die Wahlen im April gewinnen würde, würde sie der Rücknahme dieser Maßnahmen Vorrang einräumen, beginnend mit der Blockierung der Abgabe für 2026 und der „Rückforderung“ der bereits an die Bürger ausgezahlten 14,956 Billionen Forint.