Orbán: Brüssel will Sparmaßnahmen in Ungarn

Brüssel fordert Sparmaßnahmen und schlägt vor, dass Ungarn „seine Wirtschaft, seine Menschen, seine Familien und seine Rentner ruiniert“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagte der Ministerpräsident, Brüssel wolle nicht, dass Ungarn den Banken und Unternehmen ihre Extragewinne wegnimmt, und wolle, dass Rentner und Familien die vollen Energiepreise zahlen müssen. „Sie verlangen etwas, wogegen wir seit über 13 Jahren kämpfen“, sagte Orbán und betonte, dass die Regierung „diesen Kampf mit der Unterstützung einer überwältigenden Mehrheit der Ungarn“ führe. Die Unterstützung für die Regierung in dieser Frage „geht weit über die politischen Zugehörigkeiten hinaus“, sagte er. Selbst ein linker Rentner stimmt zu, dass er nicht 180.000 Forint (485 Euro) mehr im Monat zahlen will, aber das würde passieren, wenn Ungarn dem Wunsch Brüssels nachkäme, sagte Orbán. Ungarn müsse für seine eigenen Interessen eintreten; es solle die guten Vorschläge annehmen, aber alles ablehnen, was in Richtung Austerität gehe, und klarstellen, dass die Aufstellung des Haushaltsplans in die nationale Zuständigkeit falle, sagte er. Wenn es um den Haushalt gehe, seien die beiden einzigen Verpflichtungen Ungarns gegenüber der EU das Haushaltsdefizit und die Staatsverschuldung, sagte der Ministerpräsident.