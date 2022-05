Nur Ungarn dürfen ab Freitag Kraftstoff zu gedeckelten Preisen kaufen

Nur ungarische Autos dürfen ab Freitag Treibstoff zu staatlich gedeckelten Preisen kaufen, Autos mit ausländischen Nummernschildern müssen die Marktpreise bezahlen, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten bei einer regelmäßigen Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Da die ungarischendie niedrigsten in Europa sind, hat derin Grenznähe zugenommen und bedroht nun die ununterbrochene Versorgung, sagte Gergely Gulyás. „Ausländische Käufer nutzen die Tatsache aus, dass Ungarn in der Lage ist, die Benzinpreise bei 480 Forint (1,20 EUR) pro Liter zu halten, während sie anderswo in Europa bei 700-900 Forint liegen“, sagte er. Um einen solchen „Missbrauch“ zu verhindern, dürfen nur Autos mit ungarischen Zulassungsbescheinigungen in Ungarn Benzin zu 480 Forint pro Liter kaufen. Alle anderen müssen den Marktpreis zahlen.