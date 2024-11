NBH: Ungarisches Bankensystem stabil und widerstandsfähig

Das ungarische Bankensystem ist nach wie vor „stabil“ und „schockresistent“ und wird durch eine „außerordentlich hohe Rentabilität“ gestützt, so Zita Fellner, leitende Volkswirtin bei der Ungarischen Nationalbank (NBH), bei der Vorstellung eines Berichts am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Fellner verwies auf die reichliche Liquidität, die angemessene Kapitalisierung und die hohe Qualität der Kreditportfolios der lokalen Kreditgeber und hob damit die Kernaussagen des jüngsten Finanzstabilitätsberichts der Zentralbank hervor. Sie sagte, dass der lokale Bankensektor selbst im Falle eines schweren Schocks die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Liquidität und Kapitalausstattung erfüllen würde. Die Kreditvergabekapazitäten des Bankensystems seien „reichlich“, und es seien keine Engpässe bei der Kreditvergabe zu erkennen, fügte sie hinzu. Die Erträge der lokalen Kreditgeber erreichten im ersten Halbjahr 2024 mit 934 Mrd. HUF einen historischen Höchststand, was zum Teil auf volatile und einmalige Posten zurückzuführen sei, sagte sie.

Die NPL-Quoten im Unternehmens- und Privatkundensegment erreichten mit 3,8 % bzw. 2,3 % historische Tiefststände, fügte sie hinzu. Sie räumte ein, dass die Qualität des Unternehmenskreditportfolios durch die Abwertung des gewerblichen Immobilienmarktes über die Sicherheitenwerte der Banken gefährdet sein könnte, sagte aber, dass diese Risiken durch die Tatsache gemildert würden, dass der Markt den Tiefpunkt des Zyklus erreicht haben könnte. Früher festgestellte Risiken haben sich verringert, sagte sie und verwies auf die niedrigen Arbeitslosenquoten, die geringe Kreditvergabe an Unternehmen, die sich in Liquidation befinden, und die Verlängerung der Frist für Kreditnehmer, die vorgeburtliche Babyunterstützung in Anspruch nehmen, um ihr Versprechen, Kinder zu bekommen, zu erfüllen. Das Wachstum der Unternehmenskredite verlangsamte sich im ersten Halbjahr weiter auf 3,7 % für das gesamte Portfolio und auf 0,7 % für das KMU-Segment, was hauptsächlich auf die schwache Nachfrage zurückzuführen war, während die Angebotsbedingungen das Wachstum ankurbelten, sagte Fellner. Sie schätzte die Jahreswachstumsrate des Unternehmenskreditportfolios auf etwa 3 Prozent, da das Angebot an zinsverbilligten Krediten knapper geworden sei, die Nachfrage nach Investitionskrediten nicht gestiegen sei und der Bestand an liquiden Mitteln hoch sei.