Ungarn meldet ersten Fall von Affenpocken

Ein 38-jähriger Mann ist in Ungarn an Affenpocken erkrankt, wie die Landesamtsärztin am Dienstag mitteilte. Die Proben des Mannes wurden am Montag an das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit geliefert, und die Behörden führten am Dienstag die erforderlichen Tests durch, sagte Cecília Müller – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die möglichen Umstände der Infektion würden derzeit untersucht, sagte sie. Bei den Affenpocken handelt es sich um eine Zoonose, die durch engen Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen wird, in seltenen Fällen auch über Gegenstände wie Bettwäsche und Handtücher und gelegentlich durch Niesen und Husten, so Müller. Zu den Symptomen gehören Unwohlsein, Kopf- und Muskelschmerzen, geschwollene Lymphknoten und später Pusteln an den Händen und am Körper. Die Krankheit dauert normalerweise 2 bis 4 Wochen, sagte sie. Die Patienten müssen während dieser Zeit isoliert werden. Pockenimpfstoffe können gegen Affenpocken schützen, wenn sie innerhalb von vier Tagen nach engem Kontakt mit einer infizierten Person verabreicht werden, sagte sie.