Die ungarische Gesundheitsbehörde (NNK) hat neue Affenpocken-Infektionen festgestellt. Ein 35-jähriger Mann, der in Budapest lebt, und ein 24-jähriger Mann aus dem Komitat Pest sind mit leichten Symptomen in ihren Wohnungen isoliert, teilte die NNK am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Epidemiologische Untersuchungen werden derzeit durchgeführt, hieß es weiter. Der erste Fall von Affenpocken in Ungarn wurde letzte Woche festgestellt.