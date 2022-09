Affenpocken: Zahl der bestätigten Fälle in Ungarn erreicht 75

In Ungarn wurden bisher 75 Fälle von Affenpocken bestätigt, wobei in der vergangenen Woche vier neue Infektionen registriert wurden, teilte die nationale Gesundheitsbehörde (NNK) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei den neuen Patienten handele es sich um Männer im Alter zwischen 36 und 42 Jahren, teilte die NNK mit, und fügte hinzu, dass keiner von ihnen einen Krankenhausaufenthalt benötige. Die lokalen Behörden untersuchen jeden gemeldeten Fall, einschließlich der Rückverfolgung von Kontaktpersonen, sagte NNK.