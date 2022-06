Ungarn hat bisher 12 Fälle von Affenpocken bestätigt, davon 6 in den letzten Tagen, teilte die nationale Gesundheitsbehörde (NNK) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Alle Patienten sind männlich, der jüngste 28 und der älteste 43 Jahre alt. Die meisten von ihnen leben in Budapest, so die NNK. Keiner von ihnen musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, und jeder von ihnen lebt zu Hause in Isolation, fügte sie hinzu.