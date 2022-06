Sechstes EU-Sanktionspaket verabschiedet

Das sechste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland ist verabschiedet, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag, nachdem die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten den endgültigen Textentwurf gebilligt hatten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Facebook-Post sagte Szijjártó: „Es war ein langer Kampf, aber es hat sich gelohnt … dem Druck und der Forderung des Mainstreams zu widerstehen, dass wir unsere nationalen Interessen aufgeben, und es hat sich gelohnt, die falschen Anschuldigungen vieler europäischer Politiker und Journalisten zu ertragen“. Das Paket nimmt Pipeline-Lieferungen von russischem Öl vom Embargo aus, was Ungarns Energiesicherheit gewährleisten wird, so Szijjártó. „Hätten wir nicht so gekämpft, wie wir es getan haben, wäre die Versorgung Ungarns mit Rohöl unmöglich geworden und die Wirtschaft wäre zum Stillstand gekommen.“

Inzwischen habe Ungarn auch erreicht, dass Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, von der Sanktionsliste gestrichen wurde, sagte er. „Dies war für uns eine Frage des Prinzips, da wir darauf bestehen, die Religionsfreiheit genauso zu schützen wie die nationalen Interessen“, sagte er. „Es wäre schrecklich, sich die Prozesse vorzustellen, die durch die Sanktionen gegen das Oberhaupt einer der größten christlichen Kirchen in Europa in Gang gesetzt werden“, sagte er.