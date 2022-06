Landwirtschaftsminister fordert Beteiligung Ungarns am ukrainischen Weizenexport

Ungarn könnte eine Rolle bei der Öffnung der Landwege für den Export von Getreide aus der kriegsgebeutelten Ukraine spielen, um „die Panik vor allem in den nordafrikanischen Ländern … zu lindern, wo die Sorge um die Weizenversorgung wächst“, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy der Wirtschaftszeitung Világgazdaság – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Frage, ob die mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide, die derzeit in der Ukraine festsitzen, abtransportiert werden können, ist eine Schlüsselfrage für den Weltmarkt. Die Häfen sind geschlossen, und die rumänische Seite ist so überlastet, dass die Schiffe oft wochenlang warten müssen. Es muss ein Landweg geöffnet werden, und Ungarn muss dabei eine Rolle spielen“, sagte Nagy in einem am Freitag veröffentlichten Interview.

Da Lebensmittel 89 % des Handels in Ungarn ausmachen, ist das Landwirtschaftsministerium in der fünften Orbán-Regierung auch für diesen Sektor zuständig, so Nagy. „Der Prozess vom Bauernhof bis zum Teller unterliegt nun vollständig unserer Kontrolle“, fügte er hinzu. Nagy sagte, die Entscheidung der Regierung, die EU-Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums zu 80 % aus inländischen Mitteln zu finanzieren – eine „historische“ Erhöhung der nationalen Mittel -, helfe dem Sektor, die „schwierigen Umstände“ zu überstehen, und ermögliche es ihm, mit den europäischen Wettbewerbern gleichzuziehen.

Die Entwicklungen werden ungarische Verarbeitungsbetriebe unterstützen, damit der ungarische Markt multinationale Ketten vom heimischen Markt aus beliefern kann, sagte er. Die Entwicklung der Lebensmittelindustrie wird mit 750 Milliarden Forint (2,0 Mrd. EUR) aus den Mitteln für die ländliche Entwicklung unterstützt, sagte er.