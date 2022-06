Preisobergrenze für Kraftstoffe spart den Haushalten im Juni durchschnittlich 21.000 Forint

Die verlängerten staatlichen Preisobergrenzen für Kraftstoffe werden den ungarischen Haushalten im Juni durchschnittlich 21.000 Forint (53,10 EUR) einsparen, so der Think-Tank Századvég am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Durchschnittliche Autofahrer, d.h. etwa 40 % aller Autofahrer, sparen dank der Preisobergrenzen 13.000 Forint pro Monat, so Századvég in einer Erklärung. Diejenigen, die einmal im Monat tanken, können 4.800 Forint sparen, aber das sind nur 20 % der Autofahrer, fügte der Think-Tank hinzu. Diejenigen, die ihr Auto häufig oder ständig benutzen, machen ebenfalls jeweils 20 % aus. Autofahrer, die am meisten Kraftstoff kaufen, können durch die Maßnahme rund 50.000 Forint pro Monat sparen.

Die durchschnittliche Ersparnis von 21.000 Forint ergebe sich aus einem Durchschnittsverbrauch von 76 Litern Kraftstoff. Die ungarische Regierung hat im November letzten Jahres beschlossen, die Einzelhandelspreise für Benzin und Diesel auf 480 Forint pro Liter zu begrenzen. Zu Marktpreisen würde ein Liter Benzin 768 Forint und Diesel 751 Forint kosten. Die Preisobergrenzen helfen rund 5,5 Millionen Menschen in Ungarn, so Századvég.