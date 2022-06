Vier Sterne für Bükfürdö Thermal Camping

Der Bükfürdö Thermal Campingplatz ist moderner und noch grüner geworden, der erste Teil des Areals wurde am 3. Juni für Gäste geöffnet – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Ab Donnerstagabend bildete sich eine Schlange von Wohnwagen und Wohnmobilen am Eingang, um zu den ersten Gästen zu gehören, die auf dem komplett renovierten Thermal Camping begrüßt werden. Am Freitagmorgen, 3. Juni, wurde der Campingplatz nach achtmonatiger Komplettrenovierung eröffnet, so der Betreiber Büki Gyógyfürdö zRt.

Der Bereich von der Rezeption bis zum Abflussgraben des Thermalwassers ist wieder buchbar, mit 154 Stellplätzen für Gäste, und der Campingplatz ist jetzt mit vier Sternen bewertet. Die Camper können kleinere und größere Stellplätze buchen, die mit Gabionensäulen überdacht sind und über komfortable und ästhetische Wasser- und Stromanschlüsse verfügen. Der Campingplatz verfügt über 9.000 Quadratmeter erneuerten Rasen, 59 Laubbäume, 16.000 Stauden und 22.000 Sträucher. Für mehr Komfort wurde auch das Winterbad auf dem Thermalcampingplatz renoviert. Die Entwicklung des Campingplatzes wird mit der Renovierung des hinteren Teils des Campingplatzes fortgesetzt, der einen Grillplatz, einen Spielplatz und einen Hundeauslauf umfassen wird und voraussichtlich ab Mitte Juli 2022 für Besucher zur Verfügung steht.

Der Ausbau der Beherbergungseinrichtungen des Büker Bades und der laufende Küchenbau sind Teil des Programms Bükfürdö 2021, während das mehr als 3 Milliarden Forint umfassende Programm auch die Verlegung der Kläranlage des Komitats durch die Gemeinde und den Bau und Betrieb der neuen Freizeitattraktion „Funcity“ von Bükfürdö durch einen privaten Investor umfasst.