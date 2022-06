Szijjártó: Realitäten müssen berücksichtigt werden

Zum Krieg in der Ukraine muss ein klarer Standpunkt vertreten werden, aber die Realitäten müssen bei den Reaktionen berücksichtigt werden, da Energieengpässe schwere wirtschaftliche Schäden verursachen können, sagte Ungarns Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte bei einem Treffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris, dass man sich auf eine schwierige wirtschaftliche Situation als Folge der russischen Aggression in der Ukraine vorbereiten müsse. In den kommenden Monaten müssten alle Maßnahmen vermieden werden, die die Wirtschaft und die Bürger weiter belasten. Länder, die nicht für den Krieg verantwortlich sind, sollten nicht gezwungen werden, den Preis dafür zu zahlen, fügte er hinzu.

Unter den gegenwärtigen Umständen müssten alle Arten von Steuererhöhungen vermieden werden, und obwohl der grüne Übergang nicht vernachlässigt werden dürfe, sei es unter den gegenwärtigen Umständen eine „verrückte Idee“, Belastungen wie die Einführung einer Kohlenstoffsteuer für Fahrer konventioneller Autos zu erhöhen. Szijjártó fügte hinzu, dass bei der Planung von Sanktionen und weiteren Gegenmaßnahmen zusätzliche Preiserhöhungen vermieden werden müssen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Die Beschränkungen dürfen die sichere Energieversorgung der europäischen Länder nicht gefährden. „Wir müssen zwar in Bezug auf geopolitische Fragen und den Ukraine-Krieg eine klare Position vertreten, aber auch die Realitäten berücksichtigen“, sagte er.