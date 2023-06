Regierung wendet sich wegen der Kiewer OTP-Sanktionen an die OECD

Die ungarische Regierung fordert die OECD auf, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die ungarische OTP Bank von der Liste der „internationalen Sponsoren des Krieges“ gestrichen wird, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Paris – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Aufnahme der OTP Bank in die Liste sei „absolut unfair“ und habe „nichts mit der Realität zu tun“, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums bei einem Treffen des OECD-Ministerrats und fügte hinzu, die OTP habe „weder in der Ukraine noch auf internationaler Ebene gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen“. Er bat die OECD, sich dafür einzusetzen, dass die Ukraine die OTP von der Liste streiche. Er warnte davor, dass ein Verbleib der Bank auf der Liste „Hindernisse und Herausforderungen“ für die weitere verstärkte Zusammenarbeit mit der Ukraine mit sich bringen würde.

Der Krieg in der Ukraine habe „absolut ernste“ Auswirkungen auf die Nachbarländer, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass auch Ungarn in den Kämpfen sterben. Ungarn habe daher ein ureigenes Interesse daran, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet werde. Szijjártó sagte, Ungarn führe im Zusammenhang mit dem Krieg die größte humanitäre Hilfsaktion seiner Geschichte durch. Die Regierung unterstütze die Hilfsprogramme der OECD in der Ukraine, unterstütze den Wiederaufbau von Krankenhäusern und Schulen und trage auf bilateraler Basis finanziell zum Betrieb wichtiger Institutionen bei, fügte er hinzu.