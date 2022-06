Szijjártó: CO2-Steuer ist eine „irrsinnige Idee“

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó hat die vorgeschlagene EU-Kohlenstoffsteuer für Fahrer konventioneller Autos als „wahnsinnig“ bezeichnet. Nach einem Treffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag in Paris sagte er, der Vorschlag müsse um jeden Preis aufgegeben werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Nach den Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit zu urteilen, scheint sich die Welt in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten auf eine unkontrollierbare Achterbahnfahrt begeben zu haben“, zitierte das Außenministerium Szijjártó. Die Bewältigung der globalen Herausforderungen scheint eine schwierige Aufgabe zu sein, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass zwei Dinge vermieden werden müssen. „Das eine ist, die Steuerlast der Menschen zu erhöhen, und das andere ist, Länder, die nicht für den Krieg in der Ukraine verantwortlich sind, dafür zahlen zu lassen“, sagte er. „Wir lehnen jede Form von Steueränderungen ab, die die Menschen zusätzlich belasten würden“, so der Außenminister.