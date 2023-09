Szijjártó: Ungarn unterstützt stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und China

Ungarn würde eine noch engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und China nachdrücklich unterstützen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Hongkong und fügte hinzu, dass eine Trennung der beiden Volkswirtschaften einem „totalen K.O.“ gleichkäme und eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unmöglich machen würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei einer Podiumsdiskussion auf dem jährlichen Belt and Road Summit sagte Szijjártó, die EU stehe derzeit vor den größten wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen der letzten Jahre. Der Krieg in der Ukraine dauert seit anderthalb Jahren an, und „leider hat sich die Antwort, die Europa auf diesen Krieg gegeben hat, als ein großer Fehler erwiesen, ein großer Misserfolg“, sagte er laut einer Erklärung des Außenministeriums. „Denn Europa hätte diesen Krieg isolieren müssen, aber stattdessen hat Europa diesen Krieg globalisiert. Und heute sind die Auswirkungen dieses Krieges leider global“, fügte er hinzu. Es müsse verhindert werden, dass sich der Krieg zu einem globalen Konflikt ausweitet, sagte er und warnte, dass jeder weitere Tag der Kämpfe das Risiko einer Eskalation erhöhe.