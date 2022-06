Orbán: „Maßnahmen gegen Inflation und Wirtschaftskrise“

Der Krieg werde sich wahrscheinlich in die Länge ziehen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag und fügte hinzu, dass das Jahr 2023 voller „Ungewissheit und Angst“ sein werde und die Welt „von dem Krieg und seinen wirtschaftlichen Folgen gequält“ werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ungarn würden zwar nicht in den Krieg hineingezogen, aber es sei unmöglich, seine Folgen in Form von Inflation und einer Wirtschaftskrise nicht zu spüren. Orbán versprach, den Wert der Renten zu schützen und für Vollbeschäftigung zu sorgen, während er sagte, der Haushalt werde das staatliche Familienunterstützungssystem und die Obergrenzen für die Haushaltsrechnungen schützen. Orbán kündigte an, dass in den nächsten Tagen ein Dekret mit den detaillierten Regeln für die Stromrechnungen veröffentlicht wird und dass rund 100.000 kleine Unternehmen dank der Obergrenze weiterhin von einer günstigen Energieversorgung profitieren werden. Er sagte, dass zwei Sonderposten im Haushalt geschaffen wurden, einer für die Verteidigung, damit die Armee im Bedarfsfall handeln kann, der andere für Preisobergrenzen, um den Lebensstandard der Familien zu schützen. Zum Thema „Übergewinnsteuer“ sagte Orbán: „Wir befinden uns in einer Kriegssituation, und die Familien dürfen nicht den Preis dafür zahlen müssen.“