Orbán: Ein Jahrzehnt der Unsicherheit und Kriegsführung steht bevor

Das kommende Jahrzehnt werde ein Jahrzehnt der Gefahr, der Unsicherheit und der Kriege sein, sagte Viktor Orbán im Parlament, nachdem er am Montag als Ministerpräsident wiedergewählt worden war – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, der Krieg in der Ukraine und die europäische Sanktionspolitik hätten zu einer Energiekrise geführt, während die höheren Energiepreise in Verbindung mit den US-Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation zu einer Zeit der Rezession und Stagnation in Europa führen würden. Er sagte, dass Epidemien wahrscheinlich wieder auftreten würden, was zu einer Verschärfung des wirtschaftlichen Abschwungs und zu verstärkten Migrationswellen in die reichen Länder führen würde. Außerdem werde der Krieg in der Ukraine langwierig und global sein.

„Ein Jahrzehnt des Krieges entfaltet sich vor unseren Augen“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass es zwar gut wäre, wenn dies nicht der Fall wäre, aber „unser Ausgangspunkt sollten nicht unsere Wünsche, sondern die Realität sein“. Ungarn aus dem Krieg in der Ukraine herauszuhalten und den Frieden und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten, sei die vorrangige Aufgabe des nächsten Jahrzehnts, so Orbán. Der Krieg in Ungarns Nachbarschaft werde sich wahrscheinlich in die Länge ziehen und eine unvorstellbare Menge an Waffen mit sich bringen, was eine ständige Bedrohung für die Sicherheit des Landes darstelle. Wer Waffen transportiere, stehe „bereits mit einem Bein im Krieg“, sagte er.