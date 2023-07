Orbán: Westen will, dass der Krieg weitergeht

Der Konflikt in der Ukraine wird sich in die Länge ziehen, weil „der Westen will, dass der Krieg weitergeht“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass „die Regierung sehr unterschiedliche Aufgaben hat und die Ungarn eine sehr unterschiedliche Zukunft haben werden, je nachdem, ob es einen Krieg gibt oder nicht“. „Der Anteil und die Anzahl der Kriegsbefürworter ist nach wie vor überwältigend, und es gibt kaum jemanden, der die Stimme des Friedens erhebt“, sagte Orbán. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Krieg und die Sanktionen nicht aus unserem Leben verschwinden werden“, fügte er hinzu. Wenn dies tatsächlich geschehe, „wäre ein großer Teil der wirtschaftlichen Probleme behoben“. Orbán sagte, dass wir in der gegenwärtigen Situation „die Inflation senken müssen … wir stellen bestimmte Maßnahmen ein und führen andere ein, was auch immer funktioniert, werden wir beibehalten“. Er sagte, das Preisüberwachungssystem sei in dieser Hinsicht sehr hilfreich und fügte hinzu, dass auch obligatorische Lebensmittelrabatte eingeführt worden seien. „Wir können sehen, dass die Inflationsrate jeden Monat sinkt“, fügte er hinzu. Auf einer Kabinettssitzung in Sopronbánfalva (Westungarn) sei darüber diskutiert worden, wie man den Krieg und illegale Migranten von Ungarn fernhalten und „Familien und Rentner vor den Plänen der Brüsseler Bürokraten schützen“ könne.