Ungarn und Serbien unterzeichnen umfassendes Energieabkommen

Ungarn und Serbien haben ein Energieabkommen zur Gewährleistung der Energiesicherheit beider Länder geschlossen, das umfassender und bedeutender ist als alle bisher unterzeichneten Abkommen, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem serbischen Finanzminister Siniša Mali sprach Szijjártó von einer „unglaublichen globalen Unsicherheit“, da sich die Weltwirtschaft im Umbruch befinde und Sanktionen „grundlegende Wahrheiten erschüttern“. Vor einigen Jahren hätte niemand erwartet, dass der Hauptstreitpunkt bei den Gesprächen über die Energiebeschaffung nicht der Preis sein würde, sondern die Möglichkeit, eine ausreichende Menge an Energie zu kaufen, und niemand hätte erwartet, dass die Energieversorgungssicherheit ein so kritisches Thema sein würde. Mit zwei Verträgen ist Serbien nun eine Allianz eingegangen, die „unseren Ländern unter allen Umständen eine sichere und vorhersehbare Energieversorgung garantiert“, sagte er.

Gemäß einem der Verträge wird Serbien Gas über Ungarn beziehen und in der kommenden Wintersaison 500 Millionen Kubikmeter Erdgas in Ungarn speichern, sagte er. Ungarn und Serbien pflegen bereits eine ausgezeichnete Zusammenarbeit im Bereich Erdgas, wobei ein erheblicher Teil der Erdgaslieferungen für Ungarn aus dem Süden über Serbien erfolgt, darunter 1,7 Milliarden Kubikmeter in diesem Jahr, sagte er. Das neue Abkommen sichert Serbien ungestörte Erdgaslieferungen in der kommenden Wintersaison und „bestätigt gleichzeitig Ungarns Rolle im Bereich der sicheren Energieversorgung der Region“, fügte er hinzu. Ab dem 1. Juli wird das von Serbien gekaufte Erdgas in Ungarn gelagert und ab dem 1. Oktober in täglichen Portionen von 3-6 Millionen Kubikmetern geliefert werden.

In Übereinstimmung mit dem anderen Vertrag werden die beiden Länder ihre Strommärkte miteinander verbinden. „Ungarn wird sich also einer serbisch-slowenischen Initiative anschließen, die eine gemeinsame regionale Energiebörse schafft“, sagte er. Dadurch wird der Markt vergrößert, was in der Regel zu niedrigeren Preisen führt und „in der derzeitigen äußerst unsicheren Situation für uns alle sehr wichtig ist“, fügte er hinzu. Darüber hinaus werde die Stromübertragung zwischen den beiden Ländern schneller und einfacher sein. Der Vertrag umfasst auch die Erhöhung der Kapazität des Stromkabels, das die nationalen Netze miteinander verbindet, fügte er hinzu.

Die derzeitige jährliche Kapazität von maximal 1.000 Megawatt zwischen den beiden Ländern wird um 500 MW erhöht, wobei bis zum Frühjahr 2028 eine neue Leitung zwischen Sándorfalva und Subotica (Szabadka) gebaut werden soll, sagte er. „Dadurch können die erhöhten Stromkapazitäten, die sich aus dem ungarischen Strommarkt und den laufenden Investitionsprojekten in Serbien ergeben, auch im gegenseitigen Interesse genutzt werden“, sagte er. Gemeinsame Entwicklungen werden im Bereich der erneuerbaren Energien durchgeführt, und der Vertrag beinhaltet auch eine beträchtliche Menge an ungarischer Technologie, die bei der Entwicklung eines Kernkraftwerks in Serbien eingesetzt werden soll. Szijjártó führte auch Gespräche mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić über Themen, die beide Länder betreffen, insbesondere über die Energiesicherheit und die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern.