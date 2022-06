Palkovics: Ungarn gibt strategische Kraftstoffreserven für den Inlandsverbrauch frei

Ähnlich wie Österreich wird auch Ungarn einen Teil seiner strategischen Treibstoffreserven für den Inlandsverbrauch zur Verfügung stellen, sagte der Minister für Technologie und Industrie am späten Samstagabend – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Palkovics sagte, dass dieser Schritt die ungarische Treibstoffversorgung sichern würde, falls die Ölraffinerie in Schwechat länger als erwartet ausfallen sollte, so eine Erklärung seines Ministeriums. In der Erklärung heißt es, dass die freigegebenen Benzin- und Dieselmengen so schnell wie möglich von der österreichischen OMV ersetzt würden, und fügte hinzu, dass trotz der Probleme mit der österreichischen Raffinerie die Versorgung Ungarns gesichert sei.