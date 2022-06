Nachgedacht: Habe fertig …

… wer kennt ihn nicht, den markanten Ausspruch von Giovanni Trapattoni. Und er passt zu jeder Gelegenheit. Ob nach einem anstrengenden Bürotag, einer erfolgreichen Schulausbildung, einer bestandenen Prüfung oder einfach nach einem längeren Arbeitsaufwand. Bei mir war letzteres im „Angebot“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Habe fertig mit einer umfangreichen Renovierung im Innenbereich des Hauses. Malerarbeiten standen auf der Tagesordnung – für ungefähr 14 Tage – alle Zimmer, volles Programm. Da wurde geweisselt, gestrichen, gepinselt, geklebt, gewerkelt. Und geputzt, geputzt, geputzt. Ist ja eigentlich auch verständlich, wenn das ganze Haus buchstäblich auf den Kopf gestellt wird. Aber nur kein Stress. Langsam, Zimmer für Zimmer. Nur nicht übertreiben, sagten wir uns alle im Vorfeld. Hausherr, Freunde und meine Wenigkeit.

Die Realität sah jedoch etwas anders aus. Jeder Tag war lang, das Chaos gewaltig, der Dreck überall. Zudem stand unser Berner Sennenhund Asland genau dort im Weg, wo er eigentlich nicht zu gebrauchen war. Aber als Oberkontrolleur schien er dieses Amt in vollen Zügen zu genießen. Hauskater Felix suchte das Weite, wie es ihm nur möglich war. Aber scheint die Welt noch so dunkel zu sein, von irgendwo kommt dann ein Lichtlein her, sagt uns eine alte Weisheit. Genauso war es. Nach den ersten aufgebrauchten Farbkübeln war die Freude schließlich doch größer als der Arbeitskummer. Helles freundliches Weiß, neuer frischer Geruch, einfach toll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und nach zwei Wochen das komplette Ergebnis: die Mühe hatte sich wirklich gelohnt. Blitzeblank die Wände und die Decken, ebenso überall sauber geschrubbelt, Arbeitsmaterial verräumt, Müll entsorgt und hier und da eine neue Deko. Und schon kommt etwas Wehmut auf mit dem Hintergedanken, dass alles leider nicht so frisch gereinigt bleiben wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Haushalt, das weiß jede Frau (und jeder Mann), geht es stets von vorne los, wenn man hinten fertig ist. Blöder Satz, aber wahr. Nun stellt sich hier die Frage, wozu die ganze Plackerei? Warum 14 Tage Stress? Einfache Antwort: weil der Mensch so gepolt ist. Chaos im Haus und Garten für mich ein Tabu. Normal, oder? Somit nimmt man Renovierung, Umbau, Anbau oder auch Neubau gerne in Kauf, um in einer einigermaßen kleinen heilen Welt leben zu können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und die Kosten? Die müssen vorher eingeplant, angespart oder eben vorhanden sein. Sollte eine Renovierung gelingen, ist Sparen der falsche Weg und nicht rentabel. Lieber etwas mehr an Investition, dann ist der Erfolg garantiert, das haben mich meine Eltern schon gelehrt. Und sie hatten recht, wie bei anderen Dingen auch.

Schließlich und endlich heißt es dann: Habe fertig!

Bis bald,

Ihre Eva