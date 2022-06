Rekordhohe Temperaturen in Ungarn, teilweise Wasserknappheit

In Ungarn wurden am Mittwoch sowohl am frühen Morgen als auch am Nachmittag rekordverdächtige Temperaturen gemessen, wobei die Höchsttemperaturen 39,2 °C erreichten, teilte der ungarische Wetterdienst (OMSZ) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In, Westungarn, maß der OMSZ am frühen Morgen 24,8 °C, die höchste an einem 29. Juni gemessene Vormittagstemperatur. Der bisherige Rekord lag bei 23,7 °C, die 1997 in Tata in Nordungarn gemessen wurden. In Adony, in der Nähe von Budapest, wurde eine Höchsttemperatur von 39,2 °C erreicht. Die höchste Temperatur an diesem Tag wurde zuletzt 1994 gemessen.

Unterdessen kam es in zehn Orten des Komitats Pest aufgrund der Hitzewelle sowie technischer Probleme und eines Druckabfalls zu einem vorübergehenden Wassermangel, wie die regionalen Wasserwerke der Donau (DMRV) mitteilten. Die Behörde hat die Einwohner aufgefordert, den Verbrauch zu reduzieren. Die Behörde erklärte, sie arbeite mit maximaler Kapazität, um die kontinuierliche Trinkwasserversorgung sicherzustellen.