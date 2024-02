Ungarn: Temperatur steigt über 20°C

Die Temperatur stieg am Dienstag zum ersten Mal in diesem Jahr über 20°C, teilte der Wetterdienst HungaroMet auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Südwestwinde sorgten für milderes Wetter als sonst zu dieser Jahreszeit, und in Sopronhorpács in Westungarn wurde eine Temperatur von 20,4°C gemessen. Der letzte ungarische Rekord am 6. Februar lag bei 21°C, gemessen in Kiskunhalas im Jahr 2004. Gleichzeitig wurde in Budapest am Dienstag mit 10,3°C ein neuer Temperaturrekord aufgestellt, so HungaroMet. Der bisherige Rekord lag bei 8,4°C, gemessen im Jahr 2004.