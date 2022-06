Wiederaufnahme der Gaslieferungen über Turkish Stream

Die Erdgaslieferungen über die Turkish Stream-Pipeline nach Ungarn wurden am Montagabend nach geplanten Wartungsarbeiten wieder aufgenommen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Pipeline liefert Erdgas aus Russland über die Türkei, Bulgarien und Serbien nach Ungarn, sagte er. Sie werde sicherstellen, dass Ungarn die gesamte Gasmenge erhalte, die es im Rahmen des im September letzten Jahres mit Russland geschlossenen langfristigen Abkommens zu liefern habe, sagte er. Szijjártó verwies auf die reduzierten russischen Gaslieferungen nach Westeuropa aufgrund von „Wartungsproblemen bei Nord Stream 1“ und sagte, Ungarn erhalte derzeit etwa die Hälfte der üblichen Gasmenge über Österreich. Die fehlenden 1,3 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag könnten problemlos auf dem Markt beschafft werden, sagte er.

Auch bei der Auffüllung seiner Gasreserven, die derzeit 23 % des Jahresbedarfs ausmachen, sei Ungarn führend, während der Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten bei 15 % liege, sagte er. In der Zwischenzeit arbeitet die Regierung mit „Volldampf“ an der Vorbereitung der Aufrüstung des Kernkraftwerks Paks, sagte er. Szijjártó sagte, er werde am Freitag in Istanbul mit dem Vorstandsvorsitzenden des russischen Energieriesen Rosatom zusammentreffen, um die Situation zu besprechen. „Das Ziel ist es, die neuen Blöcke bis 2030 in Betrieb zu nehmen“, sagte er.