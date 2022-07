Über 53.000 Fahrzeuge mit grünem Nummernschild in Ungarn zugelassen

Die Zahl der umweltfreundlichen, geräuschlosen Fahrzeuge mit grünen Nummernschildern hat sich in Ungarn seit 2020 auf über 53.000 verdreifacht, teilte das Ministerium für Technologie und Industrie (TIM) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

53 % dieser Fahrzeuge werden von Elektromotoren angetrieben, teilte das Ministerium auf Facebook mit. Der Anstieg ist das Ergebnis des Regierungsprogramms, das darauf abzielt, einen grünen Übergang im Verkehr zu erleichtern, der für ein Fünftel der Kohlenstoffemissionen des Landes verantwortlich ist, heißt es in der Erklärung. Der Betrag der zentralen Subventionen für den Kauf von Elektroautos habe sich in den letzten Jahren auf 20 Milliarden Forint (49 Millionen Euro) belaufen, so das Ministerium. Langfristiges Ziel sei es, bis 2050 vollständige Klimaneutralität zu erreichen, hieß es.