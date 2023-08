Ungarn: Zahl der umweltfreundlichen Fahrzeuge übersteigt 76.000

Die Zahl der Fahrzeuge mit grünem Kennzeichen in Ungarn überstieg im Juli 76.000, teilte das Energieministerium am Donnerstag mit, wobei die Hälfte davon Elektrofahrzeuge waren. Nach Angaben des Ministeriums wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 21.000 Fahrzeuge mehr als umweltfreundlich zugelassen als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022, während sich die Zahl der grünen Motorräder verdoppelte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es gibt fast 40.000 vollelektrische Autos, 2.500 elektrische Lastwagen und über 400 E-Motorräder im Land, so die Erklärung weiter. Seit 2017 hat die Regierung Kommunen, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen und Wohltätigkeitsorganisationen beim Kauf von rund 1.100 „sauberen und leisen Autos, Transportern, Bussen und Fahrrädern“ unterstützt, so die Erklärung, und fügte hinzu, dass auch Privatpersonen im Rahmen des Programms Zuschüsse für den Kauf von Elektroautos erhielten. Die Erklärung verwies auch auf das Programm „Grüne Busse“, in dessen Rahmen die Regierung zum Kauf von 139 Elektrobussen für den öffentlichen Nahverkehr in Budapest und in zehn weiteren Städten des Landes beigetragen hat. In den vergangenen 18 Monaten habe sich die Zahl der grünen Busse in Ungarn auf über 200 verdoppelt. Das Ministerium fügte hinzu, dass es Ende letzten Jahres in Ungarn 2.147 elektrische Ladestationen gab, die meisten davon entlang der Autobahnen und rund um den Balaton.