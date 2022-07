Budapest hilft unabhängigen Theatern

Die Stadt Budapest wird ein Programm zur Unterstützung unabhängiger und privater Theater in Budapest einrichten, die aufgrund „unterbrochener staatlicher Subventionen“ in Schwierigkeiten geraten sind, teilte das Büro des Bürgermeisters der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut einer Erklärung der Stadtverwaltung drohte mehreren Theatern die Schließung aufgrund fehlender zentraler Finanzierung, und die Stadt hat beschlossen, 150 Millionen Forint (364.000 EUR) aus ihrem eigenen Haushalt umzuschichten, um kommunal betriebene Theater in der Stadt zu finanzieren. Theater, die früher auf staatliche Unterstützung angewiesen waren, aber ihre Subventionen 2022 noch nicht erhalten haben, können die Hilfe der Stadt beantragen, hieß es in der Erklärung. In der Erklärung heißt es weiter, dass Budapest trotz des Hilfsprogramms „in keiner Weise die Verantwortung der Regierung für die Finanzierung (der Theater) übernehmen wird“.