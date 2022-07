Protest vor dem Parlament gegen Änderungen der Kleinunternehmenssteuer

Eine von der Oppositionspartei Momentum organisierte Demonstration fand am Mittwochabend vor dem Parlament statt, um gegen die jüngsten Änderungen der ungarischen Kleinunternehmenssteuer (Kata) zu protestieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Momentum-Chef Ferenc Gelencsér erklärte, seine Partei werde eine außerordentliche Sitzung des Parlaments beantragen, um die am Dienstag beschlossenen Änderungen rückgängig zu machen. Er sagte, Momentum werde das Verfassungsgericht anrufen, sollte der Antrag abgelehnt werden. Momentum hat auch Präsidentin Katalin Novák gebeten, das Gesetz nicht zu unterzeichnen und das oberste Gericht zu bitten, die Änderungen zu überprüfen, fügte er hinzu. Während die Regierungsparteien im Wahlkampf behaupteten, sie könnten „das Land vor Krieg und Krise retten … sind sie nicht nur nicht in der Lage, die Krise zu verhindern, sondern sie sind diejenigen, die sie verursachen“, betonte Gelencsér. Er beschuldigte die Regierung, angesichts der steigenden Lebensmittel- und Rohstoffpreise die Unternehmen zu zerstören. „In dieser Situation muss die Gesellschaft zusammenarbeiten, denn die Machthaber sprechen nur die Sprache der Macht“, sagte er.

Nach der Demonstration nahm die Polizei mehrere Demonstranten fest, die den Verkehr in Budapest behinderten, und erstattete unter anderem in einem Fall Anzeige wegen Gewalt gegen einen Polizeibeamten. Auf der offiziellen Website police.hu heißt es, die Polizei habe zwar das Recht der Bürger auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest gewahrt, sei aber tätig geworden, als Demonstranten den Verkehr an belebten Kreuzungen behinderten. Die Polizei hat gegen drei Personen, die den Verkehr an der Kreuzung des Andrássy Boulevards und der Bajcsy-Zsilinszky-Straße in der Budapester Innenstadt blockierten, Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstattet. Ein Mann wurde verhaftet, weil er einem Polizeibeamten eine Kette auf den Kopf schlug, ein weiterer wegen rüpelhaften Verhaltens, wie die Website berichtet. Zwei Personen wurden auf der Elisabethbrücke festgenommen, weil sie sich den Anweisungen der Polizei, auf dem Bürgersteig zu bleiben, widersetzt hatten. Zwei weitere Personen wurden auf der Margaretenbrücke aus ähnlichen Gründen festgenommen. Drei Personen wurden gefesselt, nachdem sie sich geweigert hatten, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten.