Polizei in Ungarn beginnt mit der Rekrutierung von „Grenzjägern“

Die Polizei hat mit der Rekrutierung von „Grenzjäger“-Patrouillen begonnen, die an den südlichen Grenzen Ungarns gegen illegale Einwanderung eingesetzt werden sollen, so führende Polizeibeamte auf einer Pressekonferenz am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der stellvertretende ungarische Polizeichef Csaba Tarcsa sagte, die „Grenzjäger“ seien eine unabhängige Einheit innerhalb der Polizei. 14 Kompanien seien im Komitat Bács-Kiskun stationiert, 6 im Komitat Csongrád-Csanád und jeweils eine Kompanie in den Komitaten Békés, Hajdu-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg. Der stellvertretende Polizeichef Zsolt Pozsgai sagte, die erste Kampagne ziele auf die Rekrutierung von 2.200 Männern über einen Zeitraum von drei Jahren ab.