Vulcan Shield Global beginnt mit der Rekrutierung für Werk in Ungarn

Das in Singapur ansässige Unternehmen Vulcan Shield Global (VSG), das Hochtemperatur-Isolierungslösungen für eine Reihe von Branchen liefert, hat mit der Rekrutierung von Einheimischen für sein Werk in Békéscsaba (Südostungarn) begonnen, teilte das Unternehmen am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

VSG strebt an, so viele Stellen wie möglich im Werk mit Ungarn zu besetzen, teilte das Unternehmen mit. „Bislang wurden nur ungarische Bewerber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Die chinesische Staatsangehörigkeit oder Chinesischkenntnisse sind für keine der Stellen erforderlich“, fügte das Unternehmen hinzu. VSG hatte im September angekündigt, das 700 Millionen Euro teure Werk in Békéscsaba in drei Phasen zu errichten. Die jährliche Kapazität soll bis 2033 10.000 Tonnen erreichen. Durch die Investition werden 2.500 Arbeitsplätze geschaffen.