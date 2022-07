Ungarn: Wasserversorger bereiten sich auf Hitzewelle vor

Die Nachfrage nach Trinkwasser ist erheblich gestiegen, und die Wasserversorger bereiten sich darauf vor, die ständige Verfügbarkeit zu gewährleisten, teilte das Ministerium für Technologie und Industrie (TIM) am Sonntag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Touristenorte und städtische Gebiete, in denen die Zahl der Immobilien in den letzten Jahren exponentiell gestiegen ist, sind besonders schwierige Gebiete, wenn es um die Wasserversorgung geht, schrieb das Ministerium auf Facebook. Rund um den Balaton werden an einem durchschnittlichen Sommertag 90.000 Kubikmeter Wasser verbraucht, während einer Hitzewelle können es bis zu 130.000 Kubikmeter pro Tag sein, so das Ministerium. Die Wasserreservoirs verfügen derzeit über ausreichende Reserven, aber im Falle extremer Wetterbedingungen kann das Wasser mit Tankwagen geliefert werden, oder es wird Wasser in Säcken an die Haushalte geliefert.

Das Ministerium wies darauf hin, dass Leitungswasser eines der am häufigsten überwachten Produkte in Ungarn ist, und rief die Öffentlichkeit auf, Leitungswasser zu trinken und nicht auf Getränke in Flaschen zurückzugreifen. Das Ministerium rief die Bürger auf, kein kaltes Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, sondern Behälter zu füllen und diese in den Kühlschrank zu stellen. Andernfalls sollte für die Gartenbewässerung möglichst Regen- oder Brunnenwasser verwendet werden, fügte es hinzu.